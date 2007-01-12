Автобан Киев - Москва должен строиться на паритетных началах

1-2 февраля Украина и Россия планируют подписать соглашение о строительстве автобана Киев-Москва.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сегодня сообщил на брифинге министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, 1-2 февраля планируется визит в Украину министра транспорта Российской Федерации Игоря ЛЕВИТИНА.

Н.РУДЬКОВСКИЙ отметил, Украина и Россия работали полгода, обсуждая строительство автобана Киев-Москва.

Как подчеркнул министр, автобан будет строиться на паритетных основаниях.

«Мы со своей стороны найдем средства», - заверил министр. При этом он сообщил, что пока строительство этого автобана на концессионной основе не рассматривается.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, в случае подписания договора российская сторона свою часть автобана будет строить за собственные средства, Украина – за средства «Укравтодора».

Напомним, что впервые предложение о строительства автобана Киев-Москва прозвучало еще в 2005 году от министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА во время прямого телемоста между Киевом и Москвой в рамках торжественной церемонии по случаю открытия скоростного железнодорожного сообщения "Киев-Москва". На территории РФ уже есть первая часть будущего автобана - от Москвы до аэропорта "Внуково".