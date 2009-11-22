Умер Константин Феоктистов

На 84-м году жизни скончался летчик-космонавт, Герой Советского Союза Константин Феоктистов, сообщает телеканал "Вести".

Участник войны, 16-летний разведчик, в 38 лет стал первым не военным и единственным беспартийным космонавтом СССР, а также первым человеком, который сначала конструировал космические корабли, а потом на них летал.

В 1964 году он был в составе первого группового экипажа космического корабля "Восход" (вместе с Борисом Егоровым и Владимиром Комаровым). Это был первый космический полет без скафандров.

После космического полета Феоктистов продолжал работать в ОКБ-1 и участвовал в разработке кораблей серий "Союз" и "Прогресс". В 1990 году он перешел на преподавательскую работу в свою альма-матер - МГТУ имени Баумана.