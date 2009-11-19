Тимошенко: в Украине началась масштабная разработка урановых руд

В ходе заседания Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 19 ноября в Ялте, планируется обсудить вопрос обогащения украинского урана и производства ядерного топлива на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге.

«Я уверена, что уже начала воплощаться в жизнь главная стратегическая линия Украины по созданию собственного ядерно-топливного цикла. 18 лет этот вопрос поднимался, и сейчас мы начинаем воплощать его в жизнь», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Украине началась масштабная разработка урановых руд.

«Мы будем обсуждать на экономическом комитете вопросы обогащения урана в едином обогатительном центре, который Украина потом сможет использовать для производства собственного ядерного топлива», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, отметила премьер, в ходе заседания комитета будет обсужден вопрос строительства на территории Украины завода по производству собственного украинского ядерного топлива.

«Мы будем усиливать атомную электроэнергетику Украины, как одно из направлений диверсификации и обеспечения собственными энергоресурсами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что для нее, как для премьер-министра, усиление и утверждение энергобезопасности Украины является одним из наиважнейших приоритетов.

Напомним, 30 октября источник в «Росатоме» сообщил УНИАН, что контракт между ОАО «ТВЭЛ» и НАК «Энергоатом» о поставках ядерного топлива на украинские АЭС планируется подписать на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое пройдет в Ялте в ноябре текущего года. Согласно договоренностям, зафиксированным в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Украина и Россия должны были до 15 июля т.г. заключить долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

В частности, в договоренностях зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участие в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» заканчивается 1 января 2010 года.