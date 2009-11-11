Начал работу интернет-аукцион для миллиардеров

Первый интернет-аукцион для миллиардеров под названием BillionaireXchange официально открылся 9 ноября в США. Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из основателей аукциона Квентина Томпсона (Quintin Thompson), с учетом нынешней экономической ситуации в США многим состоятельным людям необходимо иметь возможность купить или продать те или иные активы, не привлекая внимания к сделке. Как считают организаторы торгов, BillionaireXchange занимает свою нишу - между общедоступной интернет-площадкой eBay и аукционными домами Sotheby`s или Christie`s.

BillionaireXchange проработал в тестовом режиме в течение десяти месяцев, и за это время с его помощью было проведено сделок с различными активами на сумму более 180 миллионов долларов.

На BillionaireXchange практически анонимно можно реализовать яхты, самолеты, вертолеты, драгоценности, коллекционные вина, дорогие автомобили, произведения искусства и элитную недвижимость. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, потенциальному участнику нужно иметь подтверждение о том, что он располагает состоянием минимум в два миллиона долларов.

Лента.ру