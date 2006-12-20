В Белом доме создан сверхсекретный пункт управления

С 1 января 2007 года в Белом доме начинается эксплуатация новых, оборудованных по последнему слову техники, так называемых "комнат оперативного управления", где президент и вице-президент проводят секретные совещания с членами администрации и высокопоставленными военными, сообщает AFP.

"Мы управились с перестройкой и переоборудованием комплекса ранее намеченного графика и уложились в выделенный нам бюджет", - прокомментировал результаты работ заместитель начальника объединенного комитета штабов Джо Хэгин (Joe Hagin). Он отказался назвать точную стоимость работ, сославшись на государственную тайну.

Общая площадь комплекса, расположенного в западном крыле Белого дома составляет 250 квадратных метров. Все помещения оснащены широкоформатными телевизионными мониторами, на которых постоянно отображается уровни террористической угрозы и передается оперативная видеоинформация. Президент и его помощники могут проводить видеоконференции, пользуясь защищенными каналами спутниковой и кабельной связи.

Стены и окна всех помещений защищены экранами, исключающими возможность прослушивания. Специальные датчики постоянно фиксируют наличие в помещениях определенного перечня электронных устройств и при обнаружении "лишних" немедленно подают сигнал сотрудникам Секретной службы.

"Комнаты оперативного управления" были впервые созданы в дни Карибского кризиса.

Лента.ру