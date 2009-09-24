Луценко обещает рейд по интернет-клубам

Министерство внутренних дел Украины проведет масштабные проверки игорных заведений, которые организуют азартные игры через Интернет. Об этом Бюро журналистских расследований «Свидомо» сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

"Мы проведем массовые акции на проверку наличия лицензионных программ в Интернет-клубах, которые занимаются игорным бизнесом", - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что министерство обратилось в Верховный суд с просьбой предоставить разъяснение о законности таких клубов.

"В понедельник собираю совещание юристов по этому поводу, чтоб определиться с нашей возможностью реагирования на очередной способ маскировки азартных игр", - сообщил министр.

«Свидомо» напоминает, что в последний месяц на месте залов игровых автоматов и казино, которые закрылась в мае после принятия Верховной Радой Украины закона о запрете игорного бизнеса, начали открываться так называемые Интернет- и интерактивные клубы. Они работают по такой схеме: человеку предлагается заплатить деньги кассиру за доступ к Интернет-сайту, где можно играть в азартные игры, а в случае выигрыша - получить вознаграждение в кассе.

23 сентября киевская милиция заявила, что заведения, которые организуют азартные игры через размещенные вне Украины Интернет-серверы, не являются нарушителями закона. Милиция считает, что она может закрывать такие клубы, только если серверы размещены в Украине.