Стоимость 40-дюймовых панелей снизится до 500 долларов

Стоимость жидкокристаллических телевизоров существенно снизится уже в будущем году. К такому выводу пришли специалисты из аналитической фирмы Displaybank, по мнению которых, к III кварталу 2007 года 32-дюймовая ЖК-панель будет стоить не дороже 300 долларов, сообщается на сайте Digitimes.

В ближайшие 10 месяцев средняя стоимость ЖК-панели с диагональю дисплея в 32 дюйма понизится до 300 и даже до 290 долларов. А на покупку 40-дюймового жидкокристаллического дисплея потребителям придется потратить чуть больше 500 долларов, считают эксперты. Сегодня же 40-дюймовый ЖК-телевизор стоит не меньше 800-1000 долларов.

За минувшие 24 месяца аналитики отметили тенденцию к постоянному ежегодному снижению цен на ЖК-телевизоры. Так, в этом году 32-дюймовые ЖК подешевели на 37 процентов (при этом стоимость материалов снизилась до 141 доллара, а расходы на персонал – на 30 процентов). Также за прошлый год произошло снижение цен на 40-дюймовые панели – на 33 процента.

Лента.ру