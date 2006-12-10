Ученые вырастили в теле мыши человеческую почку

Японские ученые впервые в мире добились реального эффекта выращивания части человеческих органов в организме животных, сообщает ИТАР-ТАСС. Сегодня в токийской печати опубликованы сенсационные результаты экспериментов группы исследователей Университета Дзикэй (Токио) и Дзити (префектура Тотиги), которые успешно вырастили ткани человеческой почки в организме лабораторной мыши.

Для этого были использованы стволовые клетки, особенность которых состоит в том, что при определенных условиях они могут трансформироваться в клетки практически любой ткани.

Японцы взяли стволовые клетки из жидкости костного мозга человека и пересадили их в еще не сформировавшуюся почку зародыша мыши через 11,5 дней после зачатия. В результате мышонок родился с почкой, в которой часть компонентов (ткани уретры и клубочкового аппарата) были человеческими. Затем эту часть пересадили взрослому грызуну, у которого она прижилась и заняла примерно 10-ю часть почки.

Успех ученых открывает дорогу к настоящему прорыву в репродуктивной медицине. Пациенты с неизлечимым заболеванием почек могут становиться собственными донорами, что полностью исключает опасность отторжения органа после пересадки.

При этом устраняются проблемы этического характера, т.к. для выращивания трансплантатов не требуется организм другого человека. По словам исследователей, единственный вопрос, который необходимо решить перед началом практической реализации этого метода, заключается в том, чтобы животное, выбранное в качестве материала для выращивания клеток человеческой ткани, не передало с ней вирусные инфекции, против которых у человека отсутствует иммунная защита.

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