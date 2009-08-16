Интернет - самое большое место преступления в мире
01:10, 16 августа 2009Наука и IT
2953
Полиция выходит на вэб-патрулирование
Немецкий профсоюз полицейских (DPolG) потребовал от властей выделить больше людей для борьбы с преступностью в интернете, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал ARD. По словам председателя профсоюза Райнера Вендта (Rainer Wendt) интернет может считаться "самым большим местом преступления в мире" и оставлять его без присмотра нельзя.
Представители полиции предлагают дополнительно обучить 2000 кибер-полицейских, которые будут осуществлять "усиленное патрулирование интернета". Для этих целей, в частности, предлагается усилить взаимодействие между федеральной криминальной полицией и полицией земель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter