Интернет - самое большое место преступления в мире

Немецкий профсоюз полицейских (DPolG) потребовал от властей выделить больше людей для борьбы с преступностью в интернете, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал ARD. По словам председателя профсоюза Райнера Вендта (Rainer Wendt) интернет может считаться "самым большим местом преступления в мире" и оставлять его без присмотра нельзя.

Представители полиции предлагают дополнительно обучить 2000 кибер-полицейских, которые будут осуществлять "усиленное патрулирование интернета". Для этих целей, в частности, предлагается усилить взаимодействие между федеральной криминальной полицией и полицией земель.