Украинский самолет попал в Книгу рекордов Гиннеса

Самолет Ан-225 «Мрия» авиакомпании «Авиалинии Антонова» доставил из Франкфурта (Германия) в Ереван (Армения) генератор для новой электростанции весом 174 тонны, который транспортировался вместе со специальной рамой, а общий вес груза составил 187,6 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс им. О. К. Антонова» (АНТК).

В сообщении отмечается, что ввиду горного ландшафта и отсутствия в месте назначения морского порта, доставить груз можно было только по воздуху. С этим смог справиться только самый большой в мире самолет – Ан-225 «Мрия».

Получив от компании GS Engineering & Construction (Южная Корея) заказ на доставку этого груза, специалисты АНТК им. Антонова рассчитали, что при весе генератора 174 тонны и длине его опоры 9 м нагрузка на погонный метр кабины самолета составляла более 19 тонн. Это значительно превышало допустимое значение в 10 тонн. Для снижения данного показателя инженеры «Авиалиний Антонова» совместно со шведскими коллегами из компании Alstom – изготовителя генератора - разработали специальную раму весом всего 16 тонн. В результате удалось достичь требуемого распределения нагрузки и уложиться в ограничения по посадочной массе самолета по условиям аэропорта Еревана.

11 августа экипажу Ан-225 «Мрия» был вручен сертификат, свидетельствующий о внесении рекордного полета самолета в Книгу рекордов Гиннеса. Так международная общественность отметила перевозку на самолете самого тяжелого в истории авиации моногруза – генератора весом 174 тонны.

Таким образом, «Мрия» стала абсолютным мировым рекордсменом в тяжелом весе – на ее счету рекорд по перевозке максимального коммерческого груза 247 тонн, максимального коммерческого моногруза 187,6 тонн и абсолютный рекорд грузоподъемности – 253,8 тонн.

Напомним, на счету самолета Ан-225 "Мрия" более 240 мировых авиационных рекордов.

Кроме того, как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом (взлетный вес 640,860 тонн) и на котором установлено наибольшее число авиарекордов, Ан-225 "Мрия" занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Справка УНИАН. АНТК им.Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им.Антонова, - АН-70, АН-140, АН-148 и другие.