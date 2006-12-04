Porsche представил новый Cayenne (фото)

Компания Porsche распространила первую официальную информацию и фотографии обновленного поколения спортивного внедорожника Porsche Cayenne. Премьера новинки, судя по всему, состоится на автошоу в Детройте в январе, а ее продажи начнутся уже 24 февраля будущего года.

Узнать обновленный Cayenne будет не сложно - у него совсем другое, более агрессивное оформление передней части кузова, где появился новый передний бампер с огромными воздухозаборниками, передние фары другой формы и оригинальный капот с двумя выштамповками. Кроме того, у автомобиля новые передние крылья, другой задний бампер с интегрированными в него патрубками выпускной системы, переделанные задние фонари и новая линейка колесных дисков.

Комплектоваться обновленный Cayenne будет модернизированной линейкой моторов. Базовый шестицилиндровый агрегат объемом 3,2 литра уступил свое место современному 3,6-литровому с непосредственным впрыском топлива, мощность которого составляет 290 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - 385 Нм. С нуля до ста километров в час внедорожник с таким двигателем сможет ускоряться за 8,1 секунды, что на одну секунду быстрее, чем его предшественник.

Версия Cayenne S получила 4,8-литровый атмосферный мотор с изменяемыми фазами газораспределения взамен 4,5-литрового, в результате чего мощность двигателя теперь составляет 385 лошадиных сил (+ 45 сил), а максимальный крутящий момент достигает 500 Нм (+ 80 Нм). С нуля до ста километров в час эта модификация внедорожника сможет ускоряться за 6,6 секунды, а ее максимальная скорость составит 252 километра в час.

Топовая версия Porsche Cayenne с турбированным мотором также стала мощнее: максимальную мощность двигателя довели до 500 лошадиных сил, а крутящий момент - до внушительных 700 Нм. В результате, на разгон с нуля до ста километров в час новинка тратит 5,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет 275 километров в час.

Кроме того, все версии Cayenne теперь получат модернизированную систему полного привода, которая в обычном состоянии передает на заднюю ось 62 процента крутящего момента, но в любой момент может "перебросить" на ось с лучшим сцеплением до 100 процентов момента благодаря многодисковому сцеплению с электронным управлением.

Версия Cayenne Turbo уже в базовой комплектации будет оснащаться активной PASM с пневмоэлементами, а в качестве опции на нее можно будет установить активные стабилизаторы PDCC, подавляющие крены в поворотах.

Базовая стоимость Porsche Cayenne с мотором V6 в Германии составит 51 тысячу 735 евро. Модель Cayenne S будет стоить 66 тысяч 610 евро, а самую мощную модификацию Cayenne Turbo можно будет купить за 108 тысяч 617 евро.

Лента.ру