”Зеленый” Hummer принес победу дизайнерам General Motors (фото)

Дизайнеры студии General Motors второй раз подряд стали победителями конкурса, проходившего в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Они создали проект внедорожника Hummer, который не только безвреден для окружающей среды, но и способен сам очищать воздух от углекислого газа.

По условиям конкурса, автомобиль нужно было спроектировать таким образом, чтобы 100 процентов применяемых в нем материалов подлежали переработке. Кроме того, машина будущего должна была быть максимально дружелюбной к окружающей среде.

HUMMER O2 - это всего лишь дизайн-проект, который вряд ли имеет серийное будущее. Автомобиль совершенно безвреден для окружающей среды. В качестве топлива он использует водород, а его выхлопом является чистая вода.

Но главная особенность HUMMER O2 - это способность очищать воздух, перерабатывая углекислый газ в кислород. Происходит это благодаря фотосинтезу в морских водорослях которые живут внутри кузовных панелей автомобиля.

В движение HUMMER O2 приводят гидравлические моторы, спрятанные в колесах машины. При этом бак с водородом размещается с центральной части автомобиля, где он защищен от повреждений и занимает меньше места.

Лента.ру