Сорос раскритиковал Facebook и Google: ваши дни сочтены

Американский бизнесмен, инвестор и филантроп Джордж Сорос раскритиковал технологических гигантов Google и Facebook, назвав их монополиями, которые могут создать предпосылки для подрыва демократии.

Как сообщает AFP, во время выступления на экономическом форуме в Давосе Сорос указал, что Facebook и Google уже контролируют половину всех доходов от рекламы в интернете.

Читайте такжеGoogle вывела в офшоры более $19 миллиардов - BloombergПо словам бизнесмена, данные компании называют себя лишь распространителями информации. Однако тот факт, что они стали почти монопольными ее распространителями, требует введения в отношении Facebook и Google более жестких правил регуляции, призванных сохранить конкуренцию, инновации, а также справедливый и открытый общий информационный доступ.

Сорос выразил беспокойство, что ради доступа на ключевые рынки, подобные китайскому, технологические гиганты могут образовать «альянс» с авторитарными режимами. Это может привести к возникновению тоталитарной формы контроля, «подобного которому не могли представить даже Олдос Хаксли или Джордж Оруэлл».

Прогнозируя, что национальные правительства начнут более жестко контролировать сектор, Сорос отметил, что «Давос – хорошее место, чтобы объявить, что их дни (Facebook и Google – ред.) уже сочтены».

Ранее сообщалось, что Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе назвал криптовалюты «пузырем».