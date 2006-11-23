Экипаж МКС сыграл в гольф в открытом космосе

Экипаж четырнадцатой экспедиции к Международной космической станции (МКС) завершил выход в открытый космос, сообщает Центр управления полетами (ЦУП-М, г.Королев, Московская область) Федерального космического агентства (Роскосмос).

В ходе внекорабельной деятельности космонавты провели работы по эксперименту "Гольф". Михаил Тюрин нанес точный удар клюшкой по мячу. В это время другой астронавт, Майкл Лопес-Алегрия, снимал практически каждое его движение, сообщает РБК.

Выход в открытый космос был задержан на час из-за проблем со скафандром у российского космонавта Михаила Тюрина. Проблему удалось устранить, однако программу выхода скорректировали, поменяв приоритеты работ. В целом продолжительность работ в открытом космосе составила около 5 часов 47 минут.

Кроме игры в космический гольф космонавты провели монтаж научной аппаратуры на внешней поверхности станции. Правда, в процессе выхода в космос экипаж столкнулся с некоторыми трудностями. Изначально в их планах был осмотр и перевод антенны аппаратуры "Курс-А" в закрытое положение, а также перенос антенны WAL2, предназначенной для стыковки европейского грузового корабля (ATV) с МКС.

Однако экипажу МКС так и не удается сложить антенну космического грузовика Прогресс, поврежденную во время его пристыковки к станции в прошлом месяце. В итоге экипаж МКС ограничился лишь фотографиями.

Экипаж четырнадцатой экспедиции к МКС в составе российского космонавта Михаила Тюрина и американского астронавта Майкла Лопеса-Алегриа прибыл на станцию 20 сентября 2006г. на корабле "Союз ТМА-9", стартовавшем с Байконура. Длительность полета данного экипажа составит 187 суток, на орбите ему предстоит провести ряд экспериментов по пяти направлениям: космическая технология и материаловедение, геофизические исследования, медико-биологические проблемы, исследование природных ресурсов Земли и экологический мониторинг, космическая биотехнология. Вместе с экипажем МКС-14 на станции работает германский астронавт Томас Рейтер, прибывший на МКС 6 июля 2006г. на шаттле Discovery. Планируется, что он вернется на Землю на Discovery в конце декабря 2006г.