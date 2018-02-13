Новую версию Android адаптируют под экран с вырезом вверху, как у iPhone X

Google готовит обновление для Android, которое будет учитывать возможность появления смартфонов с вырезом вверху экрана.

Понимая, что новый тренд уже образован и его «рассвет» не за горами, компания Google, если верить источнику, взялась соответствующим образом дорабатывать ОС Android.

Ресурс Bloomberg сообщает, что Google готовит обновление для Android, которое, кроме прочего, будет учитывать возможность появления смартфонов с вырезом вверху экрана. Для таких моделей должны быть свои нюансы в работе с интерфейсом, которые и будут реализованы. Конечно, многие производители используют собственные оболочки, но Google должна учитывать и появление соответствующих устройств с «голой» ОС Android.

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Кроме этого, обновление должно принести более тесную интеграцию с голосовым помощником Google Assistant, улучшенную энергоэффективность, а также специальные режимы работы для новых типов устройств, вроде аппаратов с несколькими экранами и складных смартфонов.

Как мы знаем, новые смартфоны Huawei P будут иметь подобный элемент. Конечно, можно вспомнить смартфон Essential Phone, а также аппараты Sharp, у которых аналогичным образом реализована камера, но, когда на рынок будут выходить новые смартфоны с вырезом вверху экрана, все будут говорить, что это скопировано у Apple.