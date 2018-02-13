Новую версию Android адаптируют под экран с вырезом вверху, как у iPhone X

12:12, 13 февраля 2018
Наука и IT
554
Иллюстрация / REUTERS

Ресурс Bloomberg сообщает, что Google готовит обновление для Android, которое, кроме прочего, будет учитывать возможность появления смартфонов с вырезом вверху экрана. Для таких моделей должны быть свои нюансы в работе с интерфейсом, которые и будут реализованы. Конечно, многие производители используют собственные оболочки, но Google должна учитывать и появление соответствующих устройств с «голой» ОС Android.

Читайте такжеВ Google начали разработку аналога сервиса Apple iMessage - СМИ

Кроме этого, обновление должно принести более тесную интеграцию с голосовым помощником Google Assistant, улучшенную энергоэффективность, а также специальные режимы работы для новых типов устройств, вроде аппаратов с несколькими экранами и складных смартфонов.

Как мы знаем, новые смартфоны Huawei P будут иметь подобный элемент. Конечно, можно вспомнить смартфон Essential Phone, а также аппараты Sharp, у которых аналогичным образом реализована камера, но, когда на рынок будут выходить новые смартфоны с вырезом вверху экрана, все будут говорить, что это скопировано у Apple.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #iPhone 10#вырез экран iPhone X