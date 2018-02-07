В Китае разработали "крылатые такси": дроны для перевозки пассажиров (видео)

Дрон уже совершил более тысячи тестовых полетов, прошел испытание туманом, темнотой и даже тайфуном.

В Китае разработали уникальные дроны, которые могут перевозить пассажиров. К нужному месту квадрокоптер добирается быстрее обычного такси, ведь может лететь со скоростью 130 километров в час.

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Максимальная вес, который поднимает такой дрон, - 230 килограммов. Лететь без подзарядки крылатое такси может в течение 23 минут.

Как сообщал УНИАН, в Дубае был осуществлен тестовый вылет первого в мире беспилотного летательного такси. Двухместное транспортное средство под названием AAT, разработанное немецкой компанией Drocal, способно перевозить людей без участия пилота.