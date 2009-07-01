Китай отложил запуск системы фильтрации интернета

Китайские власти отложили введение национальной системы фильтрации интернета, намеченное на 1 июля 2009 года, сообщает Agence France-Presse 30 июня.

Согласно распоряжению китайского руководства, с 1 июля все поступившие в продажу компьютеры планировалось оснастить соответствующим программным обеспечением, предотвращающим посещение определенных сайтов. Покупателю, в частности, предлагалось приобрести компьютер с предустановленной системой или получить при покупке диск с соответствующим программным обеспечением для самостоятельной установки.

Однако в последний момент введение новой системы было отложено, так как крупнейшие производители компьютеров заявили, что не успеют выполнить требования властей к 1 июля. На какую дату перенесен запуск системы интернет-цензуры, пока не сообщается.

Лента.ру