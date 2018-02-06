Компромат и "клубничка" за считанные минуты: чем опасна технология замены лиц (видео)

Замена лиц порой настолько искусная, что выявить фейк очень сложно. Теперь сфабриковать видеокомпромат на любого человека можно за считанные минуты.

Переворот в создании фейков произвела программа замены лиц. Инструмент создал пользователь портала Reddit под ником Deepfakes. Программа заменяет лицо на любое другое с помощью нейросетей.

Замена происходит подобно наложению масок в Instagram или Snapchat. Изобретатель предоставил публичный доступ к программе и инструкции по ее использованию. Теперь каждый, кто имеет минимальные навыки программирования, может использовать ее в своих целях. Именно в этой программе созданы фэйковые порно-ролики со знаменитостями.

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Для тех, кто не умеет программировать, появилось приложение FakeApp. В программу необходимо скачать оригинальное видео, а также ролик со знаменитостью, которая должна быть "подставлена" в финальное видео. К каким последствиям приведет такая технология - пока трудно сказать.