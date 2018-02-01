Пусть другой человек живет твоей жизнью: в Японии появился сервис по аренде тела (фото, видео)

Сервис предполагает, что человек может нанять кого-то для того, чтобы тот сходил вместо него на определенное событие.

Японский разработчик Юн Рекимото на этой неделе представил новую программу ChameleonMask, которая поможет людям оставаться социальными, не покидая пределов своего комфортного дома.

Как сообщает издание Vice со ссылкой на сайт разработчика, программу ChameleonMask охарактеризовали как "Человеческий Uber", но на самом деле она ближе к мобильному приложению FaceTime.

Технология Рекимото "использует настоящего человека как суррогат для другого удаленного пользователя". Это означает, что человек, который идет на определенное мероприятие вместо другого надевает на себя специальный шлем, на котором ретранслируется лицо и голос пользователя программы.

Таким образом человек может нанять кого-то для того, чтобы тот сходил вместо него на вечеринку или, например, бейсбольную игру своего сына, отмечает издание. Кто-то просто будет молча сидеть, а пользователь сможет общаться с собеседниками, находясь у себя дома в постели.

При этом разработчик ChameleonMask рекомендует брать «суррогат» (человека «на прокат» – ред.), который имеет подобный тип тела.

Сервис пока имеет существенный недостаток, поскольку не учтена возможность человека, который наденет шлем, видеть. Однако эта проблема может быть устранена в следующем обновлении.