ТСН.ua запустил приложение для Apple tvOS

Контент приложения обновляется в течение дня, по мере поступления новостей, и доступен для просмотра 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Ведущий новостной ресурс TCH.ua запустил приложение с VOD-контентом эфирных выпусков «Телевизионной службы новостей» для пользователей приставки Apple TV.

В архиве приложения представлены оперативные новости Украины и мира, полные выпуски и сюжеты ТСН, которые сопровождаются сурдопереводом. Контент приложения обновляется в течение дня, по мере поступления новостей, и доступен для просмотра 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вся библиотека видео представлена в HD-качестве.

Ранее приложения «Телевизионной службы новостей» были созданы для пользователей Smart TV Samsung и Philips, а также доступны на базе мобильных устройств iOS и Android. Выход нового приложения для Apple TV обусловлен стратегией создания удобных решений для доставки новостей зрителю. Поэтому приложение является бесплатным, а все материалы доступны к просмотру без рекламы.

Скачать приложение «ТСН» можно в онлайн-магазине App Store.

Напомним, ТСН.ua стабильно входит в ТОП-25 самых популярных сайтов среди украинцев. Ежемесячно около 3.5 миллионов уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. Более 60% из них делают это через мобильные устройства. 2017 году ТСН.ua показал значительный прирост охвата аудитории в Интернете.