В Швейцарии продемонстрирован самолёт на солнечных батареях

Швейцарский воздухоплаватель Бертран Пиккар продемонстрировал в местечке Дубендорф (Швейцария) прототип самолёта, который способен летать на двигателе, работающем от солнечной энергии. На этом аппарате Пиккар собирается облететь вокруг света, чтобы показать потенциальные возможности альтернативных источников энергии. Прототип, названный HB-SIA, имеет размах крыльев большого пассажирского самолёта, но весит - как средний семейный автомобиль.

Радио Свобода