Астрологи рассказали, как лунное затмение повлияет на человечество (видео)
14:03, 31 января 2018Наука и IT
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Врачи просят в этот день всех особо впечатлительных следить за своим психическим здоровьем.
Астрологи рассказали, как повлияет "голубой" месяц на человечество
Ученые не видят в затмении ничего экстраординарного, а вот астрологи предупреждают о последствиях.
Последние сегодняшнюю ночь и завтрашний день называют опасными: у людей могут быть нервные срывы, много негатива и ссор на работе и дома. "Негативные энергии доминируют над позитивными. В этот день нужно быть очень осторожными, защищать свое жилье и сон", - рассказывает астролог Симона Бородина.
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Советуют этот день провести максимально пассивно. Если же этого не сделать, будут проблемы еще и в феврале.
Кроме того, врачи просят в этот день всех особо впечатлительных следить за своим психическим здоровьем.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Земле можно наблюдать тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубую Луну" и лунное затмение.
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