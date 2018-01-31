Астрологи рассказали, как лунное затмение повлияет на человечество (видео)

Врачи просят в этот день всех особо впечатлительных следить за своим психическим здоровьем.

Ученые не видят в затмении ничего экстраординарного, а вот астрологи предупреждают о последствиях.

Последние сегодняшнюю ночь и завтрашний день называют опасными: у людей могут быть нервные срывы, много негатива и ссор на работе и дома. "Негативные энергии доминируют над позитивными. В этот день нужно быть очень осторожными, защищать свое жилье и сон", - рассказывает астролог Симона Бородина.

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Советуют этот день провести максимально пассивно. Если же этого не сделать, будут проблемы еще и в феврале.

Кроме того, врачи просят в этот день всех особо впечатлительных следить за своим психическим здоровьем.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Земле можно наблюдать тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубую Луну" и лунное затмение.