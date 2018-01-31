Суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение: жители Земли увидят тройное астрономическое явление (фоторепортаж, видео)

09:45, 31 января 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Его можно будет наблюдать сегодня. Ученые не видят в затмении ничего экстраординарного, а вот астрологи - наоборот.

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Затмение будет после 14:00 в течение трех часов. Лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине, хотя и не везде.

Как сообщалось, лунное затмение, суперлуние и "голубую Луну" можно будет наблюдать 31 января. Последний раз сразу три астрономических явления произошли 30 декабря 1982 года для восточного полушария и 31 марта 1866 года для западной.

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Теги: #Лунное затмение в Украине#лунное затмение#голубая Луна