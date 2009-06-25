Как защитить персональные данные?

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О защите персональных данных».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 252 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагается запретить обработку персональных данных о расовом или этническом происхождении, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, членстве в политических партиях и профессиональных союзах, а также данных, которые касаются здоровья или половой жизни.

В законопроекте предусмотрены нормы о накоплении, хранении и распространении персональных данных. Также предусмотрено, что доступ субъекта персональных данных к данным о себе осуществляется безвозмездно.

Также предусмотрено, что нарушение законодательства Украины о защите персональных данных влечет за собой ответственность.

Законопроектом предусмотрено, что передача персональных данных иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, осуществляется лишь при условии надлежащей защиты таких данных и при наличии соответствующего разрешения.