Производство iPhone X сократили вдвое из-за низких продаж - СМИ

Как стало известно СМИ, вместо изначально запланированных к выпуску 40 миллионов iPhone X Apple выпустит 20 миллионов.

Компания Apple решила в два раза уменьшить план производства смартфонов ​iPhone X в первом квартале 2018 года из-за более низких, чем ожидалось, продаж. По данным СМИ, вместо изначально запланированных к выпуску 40 млн смартфонов будет выпущено 20 млн iPhone X.

Об этом говорится в письме Apple поставщикам компонентов, которое оказалось в распоряжении Nikkei Asian Review, передает РБК. В письме решение компании объясняется тем, что новая модель, поступившая в продажу 3 ноября, продемонстрировала низкие объемы продаж в США, Китае и на европейских рынках.

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Как отмечает издание, это решение может привести к кризису для поставщиков Apple. Убытки от сокращения производства могут составить "миллиарды долларов". Кроме того, это может привести к замедлению перехода к технологии OLED-экрана от жидкокристаллических дисплеев. По данным Nikkei Asian Review, Apple может отказаться от расширения числа смартфонов, созданных по этой технологии, в пользу более традиционных моделей.

Как сообщал УНИАН, недавно в Apple решили разрешить пользователям отключать замедление iPhone.