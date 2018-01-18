Apple разрешит пользователям отключать замедление iPhone

Глава Apple Тим Кук объявил, что следующее обновление iOS 11 позволит пользователям самостоятельно отключать функцию замедления процессора.

Об этом сообщает The Verge.

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«Люди смогут самостоятельно следить за состоянием своего аккумулятора, так что это обновление вносит прозрачность. Такого мы еще не делали», — заявил Кук.

По его словам, устройство будет уведомлять пользователя о том, что производительность процессора снижена, так что функцию можно будет отключить в любое время. Обновление станет доступно для широкой публики в марте текущего года.