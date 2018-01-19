LG запатентовала складной смартфон-планшет (фото)

Компания LG запатентовала гибридный смартфон-планшет, оснащенный гибким дисплеем.

Как пишет The Verge, устройство выглядит, как обычный планшет, при этом между двумя половинами рамка отсутствует.

В патенте описывается устройство как «мобильный телефон с гибким дисплеем, который можно сложить пополам».

Патент на дизайн показывает две версии потенциального телефона. Первой моделью является складной телефон с камерой на задней панели. При складывании устройство может отображать информацию, такую же как и на переднем экране.

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Вторая модель аналогична, за исключением случаев, когда телефон складывается, его задняя крышка выдвигается в одну сторону, открывая прозрачную секцию на передней правой стороне. Эта секция боковой панели может использоваться, например, для отображения времени и уведомлений. Задняя часть устройства также имеет камеру.

Выпущенные на сегодняшний день устройства подобного плана имеют два отдельных экрана, которые складываются в один. Подобное решение воплотила в своем гаджете Axon M компания ZTE.

Гибрид, запатентованный LG во Всемирной организации интеллектуальной собственности, отличается от них. Однако не ясно, действительно ли LG намерен выпустить такой смартфон.

Ранее компания Samsung заявляла, что хочет выпускать изгиб Galaxy Note, но отметила, что все еще есть некоторые трудности в производстве.