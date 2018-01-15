Стало известно, когда упадет на Землю первая орбитальная станция Китая

16:21, 15 января 2018
Наука и IT
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Большая часть станции сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые фрагменты могут достигнут поверхности нашей планеты.

Китайская орбитальная станция

Первая обитальная станция под названием «Тяньгун-1», которая была запущена КНР шесть лет назад, должна войти в плотные слоя атмосферы в конце февраля 2018 года, сообщает Aerospace.

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Большая часть 8,5-тонной станции сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые фрагменты могут достигнут поверхности нашей планеты.

Специалисты пока не определили место падения станции. Именно этот факт вызывает наибольшую обеспокоенность.

В свою очередь Китайское космическое агентство (CNSA) заявило, что поддерживает контроль над космической станцией и гарантирует, что его падение на Землю будет контролироваться и не угрожает окружающей среде или населению

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Теги: #Тяньгун орбитальная станция Китая