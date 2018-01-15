NASA испытало систему космической навигации

NASA провело успешные испытания системы космической навигации, которая работает при помощи рентгеновских сигналов пульсаров (небольших вращающихся нейтронных звезд).

Как отметили в NASA, испытания технологии SEXTANT показали, что система может определять местоположение объекта, движущегося со скоростью в тысячи километров в час, передает Republic.

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Система работает наподобии GPS, координаты определяются по времени, которое потребовалось сигналу от звезды дойти до приемника.

SEXTANT станет частью установленного на МКС аппарата NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer).

После первых испытаний исследователи обнаружили, что система определяет местоположение МКС в пределах радиуса 16 километров.

В дальнейшем технологию планируют сделать более точной. Она станет основой для навигации при полетах в ближний и дальний космос.