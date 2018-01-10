В SpaceX прокомментировали информацию СМИ о потере секретного спутника США
Ракета-носитель SpaceX со спутником Zuma на борту работала корректно.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, которая должна была вывести на орбиту американский секретный спутник Zuma, работала корректно.
Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает издание Spaceref.
"Falcon 9 работал правильно в воскресенье ночью. Если мы или кто-либо еще поймем, что это было не так, мы сразу же сообщим", - сказала она.
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Ранее Bloomberg и Reuters сообщили, что компании SpaceX Илона Маска не удалось вывести на орбиту секретный спутник США Zuma. По данным источников, сконструированный военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman cпутник не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и скорее всего уже разбился или упал в море.
Напомним, Falcon 9 со спутником Zuma была запущен 8 января с мыса Канаверал во Флориде. Портал Space.com отмечал, что заказ SpaceX на запуск спутника был сделан правительством США, но какое именно ведомство будет отвечать за его эксплуатацию, не уточнял.
Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако затем был перенесен на январь. Поводом, как стало известно позже, послужили технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя и непогода.
До этого SpaceX успешно запустила многоразовую ракету-носитель 23 декабря 2017 года. Тогда Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния и впоследствии вывела на орбиту десять спутников связи Iridium Next.