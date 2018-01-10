В SpaceX прокомментировали информацию СМИ о потере секретного спутника США

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, которая должна была вывести на орбиту американский секретный спутник Zuma, работала корректно.

Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает издание Spaceref.

"Falcon 9 работал правильно в воскресенье ночью. Если мы или кто-либо еще поймем, что это было не так, мы сразу же сообщим", - сказала она.

Читайте такжеSpaceX успешно запустил ракету Falcon 9 с десятью спутниками (фото, видео)

Ранее Bloomberg и Reuters сообщили, что компании SpaceX Илона Маска не удалось вывести на орбиту секретный спутник США Zuma. По данным источников, сконструированный военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman cпутник не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и скорее всего уже разбился или упал в море.

Напомним, Falcon 9 со спутником Zuma была запущен 8 января с мыса Канаверал во Флориде. Портал Space.com отмечал, что заказ SpaceX на запуск спутника был сделан правительством США, но какое именно ведомство будет отвечать за его эксплуатацию, не уточнял.

Видео: SpaceX

Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако затем был перенесен на январь. Поводом, как стало известно позже, послужили технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя и непогода.

До этого SpaceX успешно запустила многоразовую ракету-носитель 23 декабря 2017 года. Тогда Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния и впоследствии вывела на орбиту десять спутников связи Iridium Next.