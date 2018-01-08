SpaceX запустила в космос аппарат Zuma с секретной миссией для правительства США (видео)

Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, чье назначение держится в секрете. Ракету запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида 7 января около 20 часов по местному времени (три часа ночи 8 января по Киеву), сообщает Радио Свобода.

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Космический аппарат Zuma был построен для правительства США. Детали миссии, как и ведомство-заказчик, держатся в секрете. Аэрокосмическая и оборонная компания Northtrop Grumman признала, что является производителем груза, но отказалась сообщать детали. Запуск Устройства был запланирован на ноябрь 2017 года, однако несколько раз откладывался.

Ранее SpaceX запускала спутник-шпион для Национального управления военно-космической разведки США и орбитальный самолет X-37B для Военно-воздушных сил США.

Как сообщал УНИАН, в декабре SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками.