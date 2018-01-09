SpaceX не удалось вывести на орбиту секретный спутник США - СМИ

Компании SpaceX Илона Маска не удалось вывести на орбиту секретный спутник США Zuma. Как сообщает Bloomberg, в Стратегическом командовании вооруженных сил США (StratCom), которое ведет наблюдение за более чем 23 тыс. объектов в космосе, заявили, что не могут отследить спутник на орбите, передает РБК.

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Сконструированный военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman cпутник не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и скорее всего уже разбился или упал в море, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с данными об этой миссии источника. В компании, как уточнили собеседники агентства, по факту произошедшего начали расследование, однако на данный момент каких-либо указаний на «саботаж» или другие неисправности либо «помехи» нет.

Представитель SpaceX Джеймс Глисон комментировать Reuters эту информацию отказался, заметив однако, что, по его сведениям, данные наблюдений в настоящий момент показывают: «Falcon 9 формально» выполняет свою задачу.

Спутник не вышел на орбиту из-за сбоя в работе ускорителя второй ступени Falcon 9, пишет Bloomberg, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, спутник был утерян и упал вместе со второй ступенью в океан.

Falcon 9 со спутником Zuma была запущена 8 января с мыса Канаверал во Флориде. Портал Space.com отмечал, что заказ SpaceX на запуск спутника был сделан правительством США, но какое именно ведомство будет отвечать за его эксплуатацию, не уточнял.

Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако затем был перенесен на январь. Поводом, как стало известно позже, послужили технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя и непогода.

До этого SpaceX успешно запустила многоразовую ракету-носитель 23 декабря 2017 года. Тогда Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния и впоследствии вывела на орбиту десять спутников связи Iridium Next.