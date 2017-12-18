Индикатор здоровья: в США татуировки наносят с помощью 3D-принтера и живых бактерий (видео)

В США татуировки на кожу наносят при помощи 3D-принтера и живых бактерий. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В чернила добавляют определенное количество генно-модифицированных бактерий, которые обучены реагировать на различные факторы человеческого организма. Сосредоточенные в одном месте и специальным образом запрограммированные татуировки могут в перспективе поставлять в тело необходимые лекарства или стимуляторы.

Бактерии могут контактировать между собой, создавая, компьютер на коже. А потом - сообщать владельцу о состоянии здоровья.