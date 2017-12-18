Индикатор здоровья: в США татуировки наносят с помощью 3D-принтера и живых бактерий (видео)
11:52, 18 декабря 2017Наука и IT
1082
В чернила добавляют определенное количество генно-модифицированных бактерий, которые обучены реагировать на различные факторы человеческого организма.
В США татуировки на кожу наносят при помощи 3D-принтера и живых бактерий. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеApple Watch начали давать сбой на татуированных запястьях (видео)
В чернила добавляют определенное количество генно-модифицированных бактерий, которые обучены реагировать на различные факторы человеческого организма. Сосредоточенные в одном месте и специальным образом запрограммированные татуировки могут в перспективе поставлять в тело необходимые лекарства или стимуляторы.
Бактерии могут контактировать между собой, создавая, компьютер на коже. А потом - сообщать владельцу о состоянии здоровья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter