Маск представил беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla показала первый электрический грузовик с автопилотом, сообщает Bloomberg. Илон Маск во время презентации заявил, что новая разработка «взорвет мозг». «Тогда как обычные фуры имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля», - заявил он.

Читайте такжеМаск назвал сроки презентации первого электрогрузовика TeslаМаск отметил, что фура может проехать 500 миль (804 км) при полной загрузке и на максимально возможной скорости. Глава Tesla заявил, что длина большинства грузовых маршрутов - 250 миль, поэтому на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки. По словам Илона Маска, доставка грузов на Tesla будет стоить $1,26 на милю, в то время как работа дизельных фур стоит примерно $1,51.

У фуры четыре независимых двигателя, по одному на каждое заднее колесо. Машина сможет разгоняться от нуля до 60 км/ч за 5 сек. Производство начнется в 2019 году.

Компания работала над автомобилем два года. Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

Самая дорогая часть электрофуры - его батарея. Bloomberg оценивает стоимость аккумулятора в $100 тыс. При этом агентство указывает, что вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов - затрат на бензин и зарплат водителей.

Tesla тестировала беспилотный электрический грузовик в августе в пустыне штата Невада. Во время испытаний фуры действовали группами и следовали за ведущей машиной. Ранее Илон Маск пообещал, что модель электрофуры будет представлена в сентябре 2017 года.