Tesla прекратит выпуск самой дешевой Model S

Компания Tesla прекратила продажи модификации электромобиля Model S 75. После 24 сентября 2017 года эту разновидность седана купить уже нельзя, пишет The Verge.

После того, как компания распродаст остатки этой модели в салонах, самой дешевой из всех версий Model S станет автомобиль Model S 75D. В отличие от Model S 75, он является полноприводным и оснащается двумя электрическими моторами. Его цена составляет 74,5 тысячи долларов - на пять тысяч больше, чем Model S 75.

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Model S 75 была оснащена задним приводом. Этот электрокар обеспечивает запас хода около 400 километров, а время разгона с 0 до 100 км/ч составляет приблизительно 4,3 секунды. Емкость аккумулятора равна 75 кВтч и именно из-за нее автомобиль получил свое название.

Таким образом, компания не только освобождает производственные линии для Model 3, но и увеличивает ценовой разрыв между новой моделью и самой доступной версией электромобиля Model S.