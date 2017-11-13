"Танец" Венеры с Юпитером: в сеть попали кадры парада планет (видео)
08:53, 13 ноября 2017Наука и IT
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Утром 13 ноября можно было увидеть сближение Юпитера и Венеры.
Опубликовано видео редкого парада планет, который можно было наблюдать утром 13 ноября. Запись на своем Youtube-канале показал пользователь softrif.com.
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На записи видны находящиеся рядом две яркие точки - Венера и Юпитер. Украинцы могли наблюдать за необычным явлением с 6:00 по киевскому времени над юго-восточным горизонтом при условии безоблачной погоды.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября жители Земли могли увидеть соединение Венеры и Юпитера - две самые яркие планеты выстроились рядом друг с другом.
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