Парад планет: 13 ноября жители Земли смогут увидеть соединение Венеры и Юпитера

13 ноября жители Земли смогут увидеть соединение Венеры и Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

"13 ноября утром перед восходом Солнца, в безоблачную погоду, можно увидеть прекрасную картину – соединение Венеры и Юпитера. С 17 на 18 ноября ожидаем максимум одного из известнейших звездопадов – Леониды", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с 9 по 22 ноября действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. "Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год" - отметили в ведомстве.

17 ноября максимума действия достигнут Леониды. Ожидается до 20 метеоров в час в зените.