Создатели Pokemon Go выпустят игру про вселенную Гарри Поттера

Разработчик игры Pokemon Go собирается выпустить игру для мобильных устройств, основанную на вселенной волшебника Гарри Поттера, сообщает Reuters.

Читайте такжеPokemon Go запустили на родине покемоновКомпании Niantic Inc и Warner Bros Interactive Entertainment создадут игру с элементами дополненной реальности под названием «Гарри Поттер: Волшебники объединились» (Harry Potter: Wizards Unite). Игроки смогут произносить заклинания, находить артефакты и встречаться с магическими животными из мира Гарри Поттера.

В прошлом году была опубликована восьмая книга о Гарри Поттере, получившая название «Гарри Поттер и проклятое дитя». С июня 1997 года по 2007-й Джоан Роулинг написала семь книг о юном волшебнике, которые впоследствии были изданы на 77 языках, войдя в список мировых бестселлеров.