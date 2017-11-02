В пирамиде Хеопса обнаружена гигантская полость

Ученые обнаружили гигантские пустоты в пирамиде Хеопса с помощью мюонного сканирования. Об открытии они рассказали в журнале Nature.

Помещение находится над Большой галереей. Протяженность обнаруженной камеры составляет 30 метров. Предназначение помещения пока неизвестно, но его размер указывает на то, что оно явно играло значительную роль в гробнице фараона.

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Сканирование было частью проекта ScanPyramids, запущенного в октябре 2015 года. Целью ученых было обнаружить помещения внутри пирамид Хеопса и Хефрена в Гизе, а также Ломаной и Розовой пирамиды в Дахшуре. В проекте используется инфракрасная термография, мюонная радиография и 3D-реконструкция.

Ранее исследователи обнаружили в пирамиде еще Хеопса две ранее неизвестные пустоты.