Хакеры из Anonymоus взломали сайты трех испанских министерств

Международная хакерская группировка Anonymоus совершила атаку на три министерства Испании и Народной партии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на La Vanguardia.

По данным издания, группировка запустила операцию «освобождение Каталонии», выступая против применения властями Испании 155-й статьи Конституции для приостановки существования автономии.

Читайте такжеРоссийские хакеры похитили секретные данные американской разведки – WSJ

Первой «жертвой» кибератаки стал веб-сайт Конституционного суда страны, группировка блокировала доступ к нему практически целый день.

Затем были взломаны сайты министерств экономики, развития и юстиции, а также интернет-страница Народной партии.

Напомним, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако в то же время вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей. Глава правительства Испании Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии «произошел не референдум, а инсценировка».