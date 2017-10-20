Прорыв в строительной технике: в США представлен робот-экскаватор (видео)

Американский стартап Built Robotics представил прототип беспилотного экскаватора. Он представляет собой модифицированный мини-погрузчик Bobcat, оборудованный камерами, лидаром и GPS-приемником, которые позволяют ему работать без оператора. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Wired.

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Для подготовки площадки для строительства небольших сооружений сначала необходимо разровнять ее или выкопать углубление для создания фундамента. Во время этой процедуры рабочие могут допускать ошибки, к примеру, выкопать углубление с неровными границами или неравномерной глубиной. Несмотря на то, что многие крупные автопроизводители и технологические компании уже несколько лет представляют прототипы беспилотных автомобилей, в строительной и сельскохозяйственной технике таких разработок пока гораздо меньше.

Компания Built Robotics решила исправить это, и представила прототип самоуправляемого экскаватора. Он не был разработан «с нуля», в качестве основы инженеры компании взяли мини-погрузчик компании Bobcat. В него установили камеру, лидар, GPS-приемник, модуль беспроводной связи и другие устройства. По утверждению разработчиков, установленный в экскаватор лидар отличается от используемых в беспилотных автомобилях тем, что рассчитан на гораздо большие вибрации и удары, что важно для строительной техники.

Помимо ориентирования в пространстве экскаватор использует свои сенсоры для отслеживания наполненности ковша, а также для избегания столкновения с окружающими людьми: в случае их приближения робот временно останавливается. Также создатели утверждают, что GPS-приемник в сочетании со специальным наземным передатчиком, устанавливаемым на строительной площадке, позволяет экскаватору отслеживать свое местоположение с точностью до сантиметра.

Как сообщал УНИАН, недавно в Японии состоялась первая в истории битва человекоподобных роботов.