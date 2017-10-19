Беспилотный транспорт и грузовые роботы: Alphabet построит район будущего в Торонто

Alphabet (материнская компания Google) займется строительством района будущего в Торонто. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Republic со ссылкой на The Financial Times.

Район приспособят для движения беспилотного транспорта, грузовых роботов, а также оснастят адаптивными светофорами и модульным жильем.

Непосредственно проектом займется дочерняя структура Alphabet – Sidewalk Labs. Под проект выделили почти 5 гектаров земли на берегу озера Онтарио с перспективой увеличить площадь до 323 гектаров.

Читайте такжеGoogle собирается строить собственный город в Калифорнии

«Это не случайная деятельность нашей компании. Это кульминация 10 лет размышлений о том, как технологии могут улучшить жизни людей», – рассказал председатель совета директоров Alphabet Эрик Шмидт.

Согласно заявке на проект, весь район планируется оборудовать системой датчиков, которые будут контролировать все: парковые скамьи, уровень наполненности мусорных контейнеров, а также шум и уровень загрязнения в жилых помещениях.

Компания также предлагает отказаться от использования личного автотранспорта, а жителей района пересадить на беспилотные шаттлы и велосипеды. Дорожки для велосипедистов обещают подогревать зимой. Маршруты для грузовых роботов планируется проложить под землей.

Sidewalk Labs планирует потратить $50 млн на разработку и тестирование нововведений. Более детализированный проект компания представит в течение года после консультаций с местными жителями.

Компанию Sidewalk Labs основал в 2015 году Дэниэл Докторофф. До этого он был заместителем мэра Нью-Йорка и исполнительным директором Bloomberg LP.