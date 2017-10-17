Американская компания сообщила об успешных испытаниях первого 5G модема
15:41, 17 октября 2017Наука и IT
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Кроме этого Qualcomm представила проект поддерживающего 5G смартфона, продажа которого должна начаться в 2019 году.
REUTERS
Производитель микросхем для мобильных телефонов Qualcomm провел испытания модема, способного передавать данные по 5G сетям.
Читайте такжеАмериканская компания через суд требует запретить производство и продажу iPhone в КитаеКак сообщает The Verge, речь идет о модеме Snapdragon X50, который может передавать информацию на скорости до 5 Гбит в секунду. На испытаниях модем сумел достигнуть скорости более 1 Гбита в секунду.
Первой о разработке модема для 5G еще в январе сообщила компания Intel.
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