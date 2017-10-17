Американская компания сообщила об успешных испытаниях первого 5G модема

Производитель микросхем для мобильных телефонов Qualcomm провел испытания модема, способного передавать данные по 5G сетям.

Читайте такжеАмериканская компания через суд требует запретить производство и продажу iPhone в КитаеКак сообщает The Verge, речь идет о модеме Snapdragon X50, который может передавать информацию на скорости до 5 Гбит в секунду. На испытаниях модем сумел достигнуть скорости более 1 Гбита в секунду.

Первой о разработке модема для 5G еще в январе сообщила компания Intel.