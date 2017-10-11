Искусственный кот, телефон-спиннер и планшет-самокат: чем удивляют изобретатели в Азии (видео)

15:28, 11 октября 2017
Наука и IT
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Предлагаем подборку впечатляющих и не всегда понятных изобретений Азии.

Одним из самых непонятных изобретений в Азии есть телефон-спиннеры / скриншот УНИАН

На Востоке люди живут в совсем другом ритме. Поэтому предметы их быта порой могут шокировать. Предлагаем подборку самых странных изобретений Азии.

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Это, в частности, искусственный кот, который не ест, не царапается и мило машет хвостом. А также телефон-спиннер, который заменяет сразу две игрушки. Одним из наиболее непонятных для европейцев изобретений Азии является порошковая еда - из нее "вырастает" целый гамбургер или даже мясо.

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Теги: #изобретатели в Азии#шокирующие изобретения Востока#телефон-спиннер#планшет-самокат