Искусственный кот, телефон-спиннер и планшет-самокат: чем удивляют изобретатели в Азии (видео)

На Востоке люди живут в совсем другом ритме. Поэтому предметы их быта порой могут шокировать. Предлагаем подборку самых странных изобретений Азии.

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Это, в частности, искусственный кот, который не ест, не царапается и мило машет хвостом. А также телефон-спиннер, который заменяет сразу две игрушки. Одним из наиболее непонятных для европейцев изобретений Азии является порошковая еда - из нее "вырастает" целый гамбургер или даже мясо.