Аэропорты Дубая получат первый в мире виртуальный паспортный контроль

Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным делам Дубая представил «умные» туннели, с помощью которых процедура прохождения паспортного контроля в аэропортах эмирата сократится до 15 секунд, сообщает gulfnews.com.

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Инновация, представленная на выставке Gitex Technology Week, - еще один шаг Дубая в сторону установления первых в мире полностью виртуальных таможенных границ. «Умные тоннели – это будущее паспортного контроля», отметили в директорате.

«Первая в мире биометрическая система позволяет пассажирам просто пройти по туннелю, ничего не делая. Даже не нужно показывать паспорт. В туннеле работает система распознавания лиц, которая выполняет процедуру прохождения контроля всего за 15 секунд», уточнили в ведомстве.

Однако пока не сообщается, когда такая инновация начнет работать в аэропортах.