В сети появилось фото грузовика Tesla

Пользователь Reddit опубликовал фотографию автомобиля, который может быть грузовиком Tesla. Автор удалил свой пост, но снимок опубликовали на Reddit снова.

Машина на снимке не едет — она стоит на прицепе другого грузовика.

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Как сообщал УНИАН, презентация грузовика-беспилотника пройдет 26 октября. СМИ сообщали, что разрабатываемый компанией Маска грузовик сможет проехать до 480 километров пути без дополнительного подзаряда.