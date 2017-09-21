Американский ученый назвал сроки нового глобального вымирания на Земле

В конце XXI века на Земле начнется новое глобальное вымирание. Это произойдет в результате изменений в глобальном цикле углерода, вызванных антропогенными выбросами углекислого газа. К такому выводу с помощью математической модели пришел геофизик Даниэль Ротман из Массачусетского технологического института, говорится в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Читайте такжеУченые показали обстоятельства исчезновения солнечного света на ЗемлеВ своем исследовании Ротман проанализировал изменения в геохимическом круговороте углерода за последние 450 млн лет, охватив при этом пять великих вымираний, при которых скорость исчезновения видов намного превышала обычную. Он выяснил, что дестабилизация биосферы происходит при достижении «катастрофических порогов» углеродного цикла.

Исследователь вывел формулу, которая связывает относительное изменение объема неорганического углерода в океане со скоростью этого изменения. Он показал, что катастрофа наступит при одном из двух условий. Если углерод накапливается медленно, то вымирание произойдет, когда скорость его аккумуляции превысит темпы, к которым могут адаптироваться экосистемы. В случае быстрой кратковременной аккумуляции роковую роль сыграет величина изменения объема.

По словам ученого, из-за антропогенного выброса парниковых газов в настоящее время осуществляется второй сценарий. К 2100 году накопившийся в океанах углерод приведет к потере биосферой стабильности, что приведет к началу шестого великого вымирания. Исчезновение диких видов животных и растений может продолжаться несколько тысяч лет.