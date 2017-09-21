Ученые доказали, что волки умнее собак

Ученые из Центра изучения волков Венского ветеринарного института общества Макса Планка показали, что волки понимают связь между причиной и следствием, а собаки — нет. Об этом со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports пишет Naked Science.

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Этологи взяли 12 волков, 14 собак из бродячей стаи, 12 домашних собак и провели с ними серию экспериментов, в которых животных проверяли на сообразительность тремя разными способами. Использовали две коробки: в одной лежало лакомство, плотно завернутое в пластик так, чтобы волки и собаки не учуяли запах, вторая коробка была пустой.

В первом эксперименте проверяли способность животных понимать указания людей: человек показывал на нужную коробку, глядя животным в глаза, и пытался ее открыть. Во втором эксперименте человек только проявлял интерес к нужной коробке, не глядя на зверей. В третьем человека не было, зато коробки двигались так, чтобы по звуку можно было понять, есть что-то внутри или нет.

"Коммуникативные и поведенческие подсказки от человека отлично понимали и собаки, и волки. Когда же дело дошло до ситуации, в которой нужно было сделать вывод на основе наблюдений, волки оказались сообразительнее: они, в отличие от собак, явно понимали связь между шумом и наполнением коробки", — говорится в статье.

Отмечается, что эти эксперименты ставят под сомнение предположение о том, что в ходе одомашнивания собаки научились лучше, чем их дикие родственники, понимать сигналы человека.

"В природе волкам приходится полагаться на собственные наблюдения и сообразительность, а собакам, которых кормит человек, это не нужно; возможно, в ходе доместификации собаки утратили способность понимать связь между причиной и следствием. В то же время способность к коммуникации с человеком, возможно, есть и у волков, и у собак, и одомашнивание не сыграло большой роли в ее развитии", — прокомментировал результаты один из авторов исследования Джулиан Брауэр.

Ранее австрийские этологи доказали, что, вопреки распространённому мнению, волки дружелюбнее собак к сородичам, реже нападают на членов своей стаи и более склонны делиться едой.