Ющенко отменил свой указ о цифровом телевидении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой указ от 26 декабря 2008 года №1215 об остановке правительственной программы развития цифрового телерадиовещания в Украине.

Об этом говорится в указе Президента от 22 апреля 2009 года №259, текстом которого располагает УНИАН.

Как известно, правительственная программа развития цифрового ТВ была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания». Среди основных причин остановки действия данного постановления правительства Президент в указе №1215 называл отсутствие социальных гарантий. В частности, в указе отмечалось, что «определенные программой задания и мероприятия по ее выполнению содержат лишь мероприятия организационного и технологического характера», которые не учитывают социальную составляющую процесса внедрения цифрового телерадиовещания. В частности, по мнению В.ЮЩЕНКО, программой не были определены государственные гарантии обеспечения социально незащищенных граждан Украины преобразователями цифрового сигнала, не предусмотрены пути решения вопросов, связанных с низкой финансовой возможностью граждан, значительной стоимостью средств принятия сигналов цифрового вещания, которое делает невозможным обеспечение доступа к цифровому телерадиовещанию всех слоев населения.

«Переход от аналогового к цифровому вещанию без соответствующей государственной поддержки социальной составляющей такого процесса, учитывая социальную значимость эфирного наземного телевидения, приведет к ограничению доступа граждан к информации», - отмечалось в указе №1215.

Это, по мнению Президента, не отвечало статьям 34 и 50 Конституции Украины.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО возражал против положений программы, связанных со сроками внедрения цифрового ТВ в Украине. В указе 1215 отмечалось, что выполнение программы рассчитано на период с 2008 по 2015 год, при этом в 2015 году было запланировано создание инфраструктуры цифрового телерадиовещания на 17,72% покрытия Украины, как и в 2012, 2013, 2014 гг. Вместе с тем, согласно Региональному соглашению (Женева-2006), Украина взяла на себя обязательство перейти на цифровой формат до 2015 года.

Справка УНИАН. Правительственной государственной программой внедрения цифрового телерадиовещания в Украине предусмотрено общее финансирование на эти цели в размере 4,3 млрд. грн., при этом из государственного бюджета – всего 8,95 млн. грн., остальные средства – за счет инвестиций и других источников. Государственным заказчиком-координатором программы определено Минтранссвязи, руководителем программы – министр транспорта и связи.

Программой предусмотрено до 2015 года внедрить в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.

Согласно правительственной программе, переход системы телерадиовещания из аналогового на цифровое даст возможность: обеспечить последующее развитие отечественного телерадиовещания и расширить возможности для создания и обеспечения доступа населения к новым теле- и радиопрограммам; достичь показателей стран Западной Европы относительно количества каналов и программ телерадиовещания; обеспечить доступ широких слоев населения к программам цифрового телерадиовещания с использованием современных цифровых технологий; создать условия для последующего развития конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг, в частности услуг телерадиовещания; повысить уровень инвестиционной привлекательности отрасли телерадиовещания и др.