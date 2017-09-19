Интернет-провайдеров уличили в транзите трафика в "ЛДНР" и оккупированный Крым (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в "ЛДНР", временно аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что руководители и менеджмент провайдеров обеспечивали транзит трафика, в частности, на неподконтрольные Украине территории Донбасса. Это, добавили в СБУ, наносит большой вред нацбезопасности Украины.

Читайте такжеВ РФ пользователей предупредили о проблемах с доступом к европейским сайтам

"Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украине территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций "ДЛНР", - говорится в сообщении.

Так, транзит трафика происходил через подключение каналов связи из РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы.

Во время проведения обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали СМИ, в Одессе провайдеры до сих пор предоставляют доступ к российским соцсетям.